Sensationsfund: Gartenstein entpuppt sich als Meteorit

In einem deutschen Garten hat ein Meteorit laut Medien jahrzehntelang unerkannt in einem Garten gelegen - getarnt als gewöhnlicher Stein.

Der Meteorit wurde in einem Garten in Deutschland entdeckt. Sein Äußeres war so irdisch, dass er über Jahrzehnte als ein Erden-Stein angesehen wurde.

1989 grub der Hausbesitzer den Stein bereits aus, unwissend, dass es sich dabei um ein Relikt aus dem Weltraum handelte. Nun entpuppt er sich mit den Abmessungen von 28x25x20 Zentimetern als der bislang größte Meteorit Deutschlands.

Der Meteorit wäre fast im Müll gelandet

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) bestätigte die galaktische Herkunft des weit gereisten kantigen Brockens. Beinahe wäre es gar nicht dazu gekommen. Der Besitzer wollte den Stein entsorgen.

„Eigentlich lag der Brocken schon auf dem Anhänger, um ihn wegzuschaffen“, zitierte das DLR den Finder.

Zur Freude der Weltraumforschung änderte der Mann aber seine Meinung und bewahrte den Stein seit 2015 im Keller des Hauses in einem Schrank auf. Der Finder kontaktierte schließlich selbst das DLR, um Gewissheit zu haben.

Bei Bauarbeiten entdeckt ein Hausbesitzer in #Blaubeuren im Jahr 1989 einen ungewöhnlichen Steinbrocken. Nun wurde das Fundstück als größter #Steinmeteorit Deutschlands anerkannt. #Meteorit https://t.co/IRn1pcH8BR — Spektrum (@spektrum) July 15, 2020

​Meteoriten sind, wenn es um die Erforschung der Entwicklung des Sonnensystems geht, von enormer Bedeutung. Wenn sie in die Erdatmosphäre eintreten, verglüht ein Großteil ihrer Masse, schrieb heute.at.

Der Himmelskörper nach der Stadt Blaubeuren benannt

Nun wollen die Forscher herausfinden, wann er auf die Erde fiel. Dies könnte bereits vor Jahrhunderten geschehen sein. Im Juli bestätigte zudem die internationale Organisation "Meteoritical Society" den Meteoritenfund. Der kosmische Körper ist nach der Stadt Blaubeuren in der Nähe von Ulm benannt worden. Bislang war der bei Oldenburg gefundene "Benthullen"-Meteorit mit einem Gewicht von 17,25 Kilogramm laut DLR der Rekordhalter.

am/jeg