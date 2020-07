Nach Hacker-Angriff: Biden bittet um Geld statt Bitcoins – für seinen Wahlkampf

„Ich habe keine Bitcoins, und ich werde Sie niemals bitten, sie mir zu schicken. Aber wenn Sie Ihren Beitrag dazu leisten möchten, Donald Trump zum Präsidenten einer Amtszeit zu machen, können Sie dies hier tun“, schrieb er am Donnerstag auf seinem Twitter und gab dort einen Link zu der Spendenseite für sein Wahlkampfbüro an.

Am Vorabend wurde Biden einer von jenen, deren Account in sozialen Netzwerken von Unbekannten aufgebrochen wurde. Zu den Opfern des Hackeraufbruchs gehörten der US-Ex-Präsident Barack Obama, der Gründer von Tesla und SpaceX, Elon Musk , die Milliardäre Bill Gates, Michael Bloomberg und Warren Buffet, der CEO von Amazon, Jeff Bezos, das Unternehmen Uber und andere. Die Autoren der Mitteilungen versprachen, die an sie gesendeten Bitcoins innerhalb von 30 Minuten inzurückzugeben.

