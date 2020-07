Humanitäre Hilfe für Syrien: Russische Militärs bringen Einwohnern von zwei Dörfern Lebensmittel

Russische Militärs haben humanitäre Hilfe an Einwohner des Dorfes Hardatnin in der Provinz Aleppo und der Ortschaft Khbara-Segira in der Provinz al-Hasaka verteilt. Dies teilte der Vertreter des russischen Zentrums für die Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien, Maxim Solocha, vor Journalisten mit.