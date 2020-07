Ausländische Flugzeuge spionieren nahe Russlands Grenzen: 7-Tage-Bilanz nun bekannt

Im Laufe einer Woche sind Dutzende Aufklärungsflugzeuge nahe Russlands Grenzen geortet worden. Dies berichtet am Freitag die Zeitung der russischen Streitkräfte, „Krassnaja Swesda“.

Insgesamt 32 ausländische Flugzeuge führten eine Aufklärungstätigkeit entlang Russlands Grenzen durch. Unter anderem wurden innerhalb der letzten Tage vier Drohnen aus dem Ausland geortet.

Die russischen Kampfjets starteten vier Mal, um eine Grenzverletzung zu verhindern. Laut der Zeitung wurde kein Grenzverstoß registriert.

Aufklärungstätigkeiten nahe Russlands Grenzen

In letzter Zeit spionieren ausländische Drohnen und Aufklärungsflugzeuge besonders oft an den Grenzen Russlands. Sie werden über dem Schwarzen Meer, nahe des Kaliningrader Gebiets sowie unweit der russischen Stützpunkte in Syrien geortet. Dies gilt besonders für Flugzeuge der Vereinigten Staaten.

Das Pentagon weigert sich trotz der Aufforderungen des russischen Verteidigungsministeriums, die Geheimdienstoperationen an der russischen Grenze einzustellen.

ak/ae