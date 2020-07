Polizei löst Blockade gegen Wiederaufnahme von Tönnies-Schlachthof auf

Die Polizei hat am Freitagabend eine Straßenblockade vor dem Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück aufgelöst. Laut einer Polizeisprecherin haben die Beamten die Blockierer eine Zeit lang gewähren lassen, damit diese auf ihr Anliegen aufmerksam machen konnten. Der Schlachthof ist inzwischen wieder in Betrieb.