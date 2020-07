Brand in Kathedrale von Nantes ausgebrochen – Video

In der Kathedrale der westfranzösischen Stadt Nantes ist ein Feuer ausgebrochen. Schwarzer Rauch stieg am Samstagmorgen aus einem Fenster der Hauptfassade auf, wie auf einem Video der französischen Feuerwehr zu sehen war.

Hinter den Fenstern waren Flammen zu sehen. Die Feuerwehr des zuständigen Département Loire-Atlantique rief dazu auf, den Bereich zu meiden. Nach Medienangaben waren rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen.

#Intervention en cours | 🚒 Les sapeurs-pompiers de #LoireAtlantique interviennent actuellement pour un feu dans la Cathédrale de #Nantes.

Évitez le secteur. Ne gênez pas les secours sur place. pic.twitter.com/FxWrVgWM9g — Sapeurs-pompiers 44 (@SDIS44) July 18, 2020

​​Die Kathedrale von Nantes ist den Aposteln Peter und Paul geweiht und stammt aus der französischen Spätgotik. Der Brand weckte Erinnerungen an das verheerende Feuer in der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame vor mehr als einem Jahr. 2015 hatte in Nantes ein spektakuläres Feuer das Dach einer Basilika zerstört. Der Brand zerstörte damals den Großteil des Dachstuhls der Kirche Saint-Donatien.

ai/dpa