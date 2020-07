Vor laufender Kamera Zahn ausgefallen: Moderatorin erklärt den Zwischenfall

Laut Padalko war ihr ein Teil des Zahns vor mehr als zehn Jahren abgebrochen, nachdem ihre Tochter sie versehentlich mit einem Metallwecker im Gesicht traf. Vor Kurzem habe sie sich dann den Zahn reparieren lassen, die Behandlung sei aber noch nicht abgeschlossen gewesen. Ihr Zahnarzt habe ihr daher angeraten, beim Essen voerst die Vorderzähne nicht zu benutzten. „Daher kam es, wie es kam“, schrieb die Nachrichtensprecherin auf Instagram.

Sie habe gehofft, dass dieser kleine Zwischenfall unbemerkt bleibe, verriet sie. Allerdings habe der Fernsehsender die Aufmerksamkeit seiner Zuschauer unterschätzt.

„In dieser ganzen Situation hat mich die Unterstützung, die ich in den Kommentaren und privaten Nachrichten bekam, am meisten beeindruckt“, schrieb Padalko. In ihren 20 Jahren als Moderatorin sei dies mit Abstand das Kurioseste, was ihr jemals passiert sei, so Padalko.

