Explosion vor Kiewer U-Bahn-Station: Klitschko berichtet über Zustand des Betroffenen

Ukrainische Ärzte haben laut dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko den am Vortag bei einer Explosion vor der U-Bahn-Station „Schuljavska“ verletzten Studenten operiert.

„Der 22-jährige Student, der gestern infolge der Explosion in der Nähe von der U-Bahn-Station ‚Schuljavska‘ verletzt wurde, ist operiert worden. Ärzte haben viele Splitter eines Sprengsatzes entfernt und an Strafbehörden übergeben. Der junge Mann befindet sich in der Abteilung für Polytrauma eines hauptstädtischen Krankenhauses. Sein Zustand ist stabil, mittelschwer“, schrieb Klitschko auf Facebook.

Alle Umstände des Vorfalls würden zurzeit geklärt.

Explosion unweit der Kiewer U-Bahn-Station „Schuljavska“

Am Freitagabend hatte sich unweit der Kiewer U-Bahn-Station „Schuljavska“ eine Explosion ereignet. Dabei wurde von einem Verletzten berichtet.

Am Samstag teilte die Polizei mit, dass die Zahl der Verletzten auf vier gestiegen sei: Drei Menschen hätten medizinische Hilfe in Anspruch genommen und seien nach der Untersuchung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ermittlungen wurden aufgenommen. Der Vorfall wurde als Rowdytum eingestuft.

ns/sna/ae