Unfall nach illegalem Pkw-Rennen in Leipzig – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

Der 26-jährige Fahrer eines Pkw Daimler-Chrysler, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Lyoner Straße in Leipzig unterwegs war, ist am Freitagnachmittag einem anderen Raser hinterhergefahren. Im Zusammenhang mit dem illegalen Autorennen wurde nach Polizeiangaben eine 48-jährige Frau schwer verletzt.

Laut Augenzeugen fuhr der 26-Jährige einem ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden unbekannten BMW nach. Als der Vorausfahrende das Auto der 48-Jährigen überholte, konnte der 26-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf deren Wagen auf.

Der Hyundai der Frau kam nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei Bäume und kam im rechten Straßengraben zum Stehen. Die 48-Jährige Fahrerin wurde schwer, der Verursacher leicht verletzt. Gegen ihn werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der zweite Raser ist laut Polizei unbekannt.

Die Lyoner Straße war bis 18:45 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtsachschaden wird nach Polizeiangaben auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

„Unerlaubtes Straßenrennen“ in Mosbach

Ende Mai hatte ein „unerlaubtes Straßenrennen“ in Mosbach in Baden-Württemberg nach Polizeiangaben einen tödlichen Unfall verursacht. Ein 23-Jähriger starb demnach noch an der Unfallstelle.Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei folgt, seien ein 23 Jahre alter Motorradfahrer sowie ein 21 Jahre alter Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B27 in Richtung Neckarelz unterwegs gewesen. Die beiden sollen mehrere Fahrzeuge überholt haben.

Dabei verlor der Motorradfahrer ersten Erkenntnissen zufolge beim Fahrstreifenwechsel die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Fahrer des gesuchten Golfs meldete sich bei der Polizei. Der blaue Golf des 21-Jährigen sowie dessen Führerschein wurden beschlagnahmt.

ns/dpa/ae