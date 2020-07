Betrüger verschaffen sich Zugang zu Tausenden deutschen Kreditkaren

Demnach haben die Kunden der betroffenen Banken einen Brief erhalten, in denen ihnen mitgeteilt wurde, dass ihre Karte mit sofortiger Wirkung gesperrt sei. „Ihre Kreditkarte funktioniert nicht mehr“, zitierte die Zeitung aus einem Schreiben der Commerzbank. Bei den Karten seien Umsatzanfragen aufgefallen, die auf „eine missbräuchliche Nutzung“ hindeuteten, hieß es zur Begründung an die Kunden.

Allein in der Commerzbank waren dem Bericht zufolge etwa 600 Karten betroffen, auch andere Kreditinstitute blieben demnach nicht verschont. Ein Commerzbank-Manager sagte der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, es sei glücklicherweise kein größerer Schaden entstanden. Die Frühwarnsysteme hätten funktioniert.

mka/gs