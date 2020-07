Angriff auf pakistanische Börse in Karatschi: Polizei nimmt mehrere Terrorkämpfer fest

Die pakistanische Polizei hat sechs Terroristen einer nationalistischen Gruppe aus Belutschistan festgenommen. Wie die Zeitung „Express Tribune“ unter Berufung auf Polizeibeamten schreibt, waren sie an dem Angriff auf die Börse im pakistanischen Karatschi im Juni beteiligt.

„Wir haben sechs Terroristen einer nationalistischen Gruppe aus Belutschistan, Beludsch Raadschi Aadschok Sangar (BRAS), festgenommen“, sagte der leitende Superintendent der Polizei des Distikts Karatschi West, Fida Hussein Dschanwari, am Samstagabend auf einer Pressekonferenz.

Das Ziel der Verdächtigen seien wichtige Einrichtungen in der Metropole gewesen. Man habe bei den Terrorkämpfern Sprengstoff und Waffen beschlagnahmt.

„BRAS operiert von Afghanistan aus und ist auch an Angriffen auf Sicherheitskräfte in Belutschistan beteiligt“, sagte er.

Der Gruppe gehörten Organisatoren an, die hinter dem Angriff vom 29. Juni auf die pakistanische Börse in Karatschi stünden, teilte die Polizei mit.

Im pakistanischen Karatschi war es Ende Juni zu einem Angriff auf die Börse gekommen. Neun Menschen, darunter ein Polizist und vier Wachbeamte, wurden dabei getötet. Ihre Beteiligung an dem Angriff meldete die in Pakistan verbotene „Balochistan Liberation Army“. Der pakistanische Premierminister, Imran Khan, beschuldigte später Indien der Beteiligung an dem Angriff.

