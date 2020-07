Österreich: Geländewagen stürzt an Steihang 250 Meter in die Tiefe – Insassen überleben

Die Reise ins Salzburger Land hat für zwei Österreicher tragisch geendet. Ihr Geländewagen ist am Sonntagmorgen von einem Bergweg abgestürzt. Nach Polizeiangaben wurden die Österreicher schwer verletzt, konnten aber noch Hilfe holen.

Laut der Polizei kam der Geländewagen in der Nähe von St. Johann im Pongau in rund 1770 Meter Höhe in einer Kurve vom Weg ab, stürzte etwa 250 Meter steiles Gelände hinab und überschlug sich mehrfach.

Der Fahrer und sein Beifahrer seien dabei aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt worden. Der 34 Jahre alte Fahrer schaffte es demnach, per Handy Angehörige zu kontaktieren, die den Notruf wählten.

Die am Ort des Geschehens eingetroffenen Einsatzkräfte bargen die Männer und das Wrack aus dem „äußerst steilen, morastigen und unwegsamen Gelände“, wie es hieß. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

ns/dpa/gs