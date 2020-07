Erste arabische Mars-Mission: Nasa-Chef gratuliert VAE zum Start der Raumsonde

„Im Namen der Nasa gratuliere ich unseren Freunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zum Start der Mars-Mission – „Die Hoffnung“. Heute ist der Höhepunkt der harten Arbeit, Konzentration und des Engagements sowie der Beginn der Reise der VAE zum Mars mit dem ultimativen Ziel, den Roten Planeten zu bevölkern. Die Mission trägt einen treffenden Namen, weil sie ein Symbol der Inspiration für die VAE, die Region und die Welt ist“, so Bridenstine in einer Erklärung.

Ihre Glückwünsche auf Twitter veröffentlichten auch die Mars-Rover „Curiosity“ und „Perseverance“.

Die VAE haben erfolgreich eine Raumsonde auf den Weg in Richtung Mars gebracht. Es ist die erste interplanetare Expedition der arabischen Welt.

Eine in Japan entwickelte Trägerrakete vom Typ H2A hob vom südjapanischen Weltraumbahnhof auf der Insel Tanegashima ab, wie der japanische TV-Sender „NHK“ berichtete. Im Februar 2021 soll die Sonde ihre Umlaufbahn um den Roten Planeten erreichen.

Der Start der Raumsonde „al-Amal” war ursprünglich für den 15. Juli geplant, wurde jedoch aufgrund des schlechten Wetters auf der japanischen Insel mehrmals verschoben.

