Ahnungslos schwanger: Frau läuft sieben Kilometer – und gebärt am selben Tag ein Kind

Darüber berichtete die Zeitung „NL Times“. Am 21. Juni nahm die Britin Charlotte Wheeler-Smith an einer Laufverantstaltung in Amsterdam teil. Wegen Magenbeschwerden habe sie noch am selben Tag einen Arzt konsultiert. Dieser habe auf Blähungen bzw. das Reizdarmsyndrom verwiesen. Also nichts Ernstes.

Eine Stunde darauf sei sie schon bei ihrem Freund Dominic gewesen, berichtet das Blatt. Dort habe sie plötzlich festgestellt, dass ein Teil ihres Nabels herausgetreten sei. Daraufhin hätten sie den Notarzt gerufen. Das Kind sei noch in der Wohnung zur Welt gekommen, habe aber Atemprobleme gehabt. Laut der Zeitung leistete Dominic erste Hilfe, bis dann die Sanitäter eintrafen.

Die Frau sei dann mit ihrem Neugeborenen in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Mädchen musste drei Tage auf der Intensivstation behandelt werden. Mittlerweile sei die kleine Evelyn Rose – diesen Namen gaben ihr die frisch gebackenen Eltern – wieder wohlauf.

„Alle waren geschockt, haben mich aber unterstützt“, erzählte Charlotte, die wie aus heiterem Himmel Mutter wurde. „Das ist ein äußerst seltenes Phänomen. So einen Vorfall gibt es etwa einmal im Jahr – in diesem Jahr ist so etwas noch gar nicht vorgekommen“, sagte eine Kinderärztin des betroffenen Krankenhauses, in dem jährlich rund 6000 Geburten stattfinden.

