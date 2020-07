Solidaritätskundgebung vor Gerichtsgebäude zum Halle-Anschlag – Fotos

Die Kundgebung unter dem Motto „Solidarität mit den Betroffenen – keine Bühne dem Täter“ will dafür sorgen, dass die Nebenklägerinnen und Nebenkläger nicht allein in den Prozess gehen, hieß es von den Veranstaltern. Es sei ein Ort der Trauer, der Wut und der Forderungen. Vor dem Prozessbeginn sprachen die Veranstalter von etwa 100 Teilnehmern.

Heute beginnt der Prozess gegen den Attentäter von #Halle. Zum #Prozessauftakt gibt es ab 8 Uhr eine Kundgebung gegenüber des Landgerichtes. Der Prozess dreht sich um ihn, die Kundgebung um die Betroffenen. Kommt vorbei, hört ihnen zu, seid solidarisch! #MD2107 #HalleProzess https://t.co/e3KdWJxR7K — Henriette Quade (@HenrietteQuade) July 21, 2020

Vor dem Landgericht Magdeburg läuft seit 8 Uhr eine Kundgebung in Solidarität mit den Betroffenen sowie im Gedenken an Jana L. und Kevin S. #HalleProzess #md2107 pic.twitter.com/ARLdlXXZMO — Halle gegen Rechts (@HalggR) July 21, 2020

Die Kundgebung und eine Mahnwache werden von einem Bündnis mehrerer Organisationen organisiert , darunter sind der Arbeitskreis Antirassismus Magdeburg, die Initiative 9. Oktober Halle, Solidarisches Magdeburg und die Seebrücke Magdeburg.

Gut neun Monate nach dem rechtsextremen Terroranschlag von Halle mit zwei Toten und mehreren Verletzten beginnt in Magdeburg der Prozess gegen den Angeklagten.

In 30 Minuten beginnt offiziell der #ProzessHalle. Die Schlange vor dem Landgericht #Magdeburg bewegt sich aber immer noch kaum voran. Journalist*innen warten auf die Kontrolle. pic.twitter.com/6RDIWjIMsL — Marie Landes (@EiramSednal) July 21, 2020

Das Gerichtsverfahren gilt als eines der größten und bedeutendsten in der Geschichte Sachsen-Anhalts: 13 Straftaten werden dem Angeklagten angelastet, darunter Mord und versuchter Mord. 43 Nebenkläger ließ das Gericht vor Prozessbeginn zu und benannte insgesamt 147 Zeugen. Die Anklage der Bundesanwaltschaft umfasst insgesamt 121 Seiten.

Anschlag auf Synagoge in Halle

Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, in der Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, begingen. Als der Angreifer scheiterte, erschoss er in der Nähe eine 40-Jährige und einen 20-Jährigen. Auf der Flucht verletzte der Täter ein Paar schwer, bevor er festgenommen wurde. Der 27 Jahre alte Deutsche gestand den Anschlag und räumte rechtsextreme und antisemitische Motive ein.

