Polizist rettet Kind vor Hai im letzten Moment – Video

Der Polizeibeamte Adrian Kosicki und seine Frau gingen am Donnerstag am Strand von Cocoa Beach entlang, als sie bemerkten, dass sich in den Untiefen vor der Küste ein Hai dem Kind näherte, schrieb die Polizei auf Facebook.

Zeugen des Vorfalls versuchten, das Kind zu warnen, aber die Ereignisse entwickelten sich zu schnell.

Der Polizist sprang ins Wasser und zog den Jungen ans Ufer, der Hai war buchstäblich einen Meter von ihnen entfernt.

Florida hat die meisten Hai-Angriffe im Juli, August und September, wenn die Temperatur von Wasser und Luft steigt. Viele Menschen kommen in dieser Zeit zum Strand, was die Haie provoziert. Übrigens liegt Cocoa Beach bei der Anzahl der Hai-Angriffe in ganz Florida an zweiter Stelle.

om/sb