Absturz von Militärhubschrauber auf Philippinen fordert vier Tote

Beim Absturz eines Militärhubschraubers auf den Philippinen sind vier Mitarbeiter der philippinischen Streitkräfte (AFP) gestorben, berichtete der TV-Sender CNN Philippines unter Verweis auf AFP am Freitag.

AFP-Sprecher Edgard Arevalo teilte demnach mit, zwei Piloten, ein Offizier und zwei Besatzungsmitglieder seien ums Leben gekommen. Ein Pilot habe das Unglück überlebt und werde derzeit behandelt.

(Regional News) PANOORIN: Kuha ng netizen ang pag-apoy ng isang helicopter na bumagsak kaninang mga alas-7 ng gabi sa Cauayan Airport Runway.



Ayon sa mga reports, ito'y ginamit ng Tactical Operations Group 2 Philippine Air force na nakabase sa Cauayan City.



📷 Princess Balene pic.twitter.com/AV39Z6RGWq — Taga Tuguegarao Ka Kung (@tuguegaraos) July 23, 2020

Die philippinischen Luftstreitkräfte machten bekannt, dass alle Huey-Helikopter landesweit gewartet und derzeit nicht eingesetzt werden sollen, auch weil die Ursache des Unfalls noch ermittelt wird.

Unfall auf den Philippinen

Am Donnerstag war berichtet worden, dass es in der philippinischen Provinz Isabela zum Absturz eines Militärhubschraubers gekommen war. Den Angaben zufolge ereignete sich das Unglück um etwa 13.00 Uhr MESZ beim Start des Helikopters vom Militärcamp Cauayan. An Bord befanden sich zwei Piloten, zwei Team-Mitglieder und ein Passagier.

ao/sb