Video: Himalaya-Bär stiehlt Honig aus Bienenbeute

Auf dem Video ist zu sehen, wie das Tier mehrere Tage lang an einem Baum die Rinde abreißt, um zum Beutenhonig zu kommen. Weder Regen noch starker böiger Wind können das Leckermaul davon abhalten.

Wie der Mitarbeiter der Forschungsabteilung des Unternehmens „Leopardenland", Gleb Sedasch, erläuterte, können Bären dieser Art ohne Mühe auf einen Baum klettern.

„Gerade Himalaya-Bären sind es, die viel Zeit in Baumkronen verbringen und sogar ‚Nester bauen’. Beim Verzehr von Früchten brechen sie Baumäste und legen sie unter sich – bequemlichkeitshalber“.

Die Himalaya-Bären beschaffen sich Futter auf Bäumen, retten sich dort vor blutsaugenden Insekten und richten in Baumhöhlen Bärenlager für sich ein.

In Russland sind Himalaya-Bären (auch Kragenbären genannt) in den südlichen Gebieten der Region Chabarowsk sowie in der Republik Jakutien und in Primorje heimisch. Sie ernähren sich unter anderem von Nüssen, Beeren, Gras- und Gebüschtrieben und Wurzeln.

