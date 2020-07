Twitter und Facebook sperren Konten von Bolsonaro-Unterstützern

Sowohl Twitter als auch Facebook begründeten das Vorgehen mit dem Beschluss des Obersten Gerichtshofs.

Das Gericht hatte Facebook und Twitter Geldbußen in Höhe von 20.000 brasilianische Real (knapp 3300 Euro) in Aussicht gestellt, sollte seine Forderung nach der Kontensperrung nicht erfüllt werden.

Unter anderem wurden die Nutzerkonten des bekannten Bolsonaro-Unterstützers Luciano Hang sowie des politischen Verbündeten des brasilianischen Präsidenten, Roberto Jefferson, der der Nationale Vorsitzende der Brasilianische Arbeiterpartei RTB ist, gesperrt. Von der Sperrung sind auch Unternehmer, Aktivisten, Blogger sowie ein Militär betroffen.

Facebook hatte bereits Anfang Juli mehrere Konten entfernt, die mit der Umgebung des brasilianischen Präsidenten, Jair Bolsonaro, und zwei seiner Söhne in Verbindung gestanden haben sollen. Betroffen waren 35 Facebook-Konten, 14 Seiten, eine Gruppe sowie 38 Instagram-Accounts, die an „koordiniertem, nicht authentischem Verhalten in Brasilien“ beteiligt sein sollen, hieß es. Dieses Netzwerk habe sich auf das einheimische Publikum konzentriert.

leo/ae