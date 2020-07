Flugzeug stürzt auf Wohnhaus in Utah – mindestens sieben Verletzte

Möglicherweise habe es bei dem Unglück auch Tote gegeben, wurde eine Polizeisprecherin von den örtlichen Medien zitiert.

Die einmotorige Piper mit sechs Menschen an Bord war am Samstagnachmittag (Ortszeit) nach Berichten von Augenzeugen extrem niedrig über den Ort geflogen und dann aus nicht erkennbarem Grund in das Haus gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich zu diesem Zeitpunkt lediglich ein Mensch in dem Haus aufgehalten.

Über der Unglücksstelle bildete sich eine große Flammensäule. Die Opfer wurden mit Rettungshubschraubern in nahe gelegene Kliniken geflogen.

ai/dpa