Ministerpräsident Michael Kretschmer heiratet langjährige Lebensgefährtin

Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer (45) hat seine langjährige Partnerin, Annett Hofmann (45), geheiratet. Die Hochzeit fand in Dresden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Hochzeit in der Alten Kirche im Dresdner Stadtteil Klotzsche wurde bereits am Freitag gefeiert. „Die Hochzeit sollte kein öffentliches Ereignis werden. Es war ein Tag ganz für die Familie“, teilte Regierungssprecher Ralph Schreiber am Sonntag mit.

Neben den Kindern seien nur die Eltern zur Trauung erschienen. Der gebürtige Görlitzer Kretschmer hat mit Annett Hofmann, MDR-Journalistin und ehemaligen Sprecherin des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz, zwei gemeinsame Söhne.

mka/dpa/gs