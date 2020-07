Israelische Siedler legen Feuer in Moschee im Westjordanland – Medien

Israelische Siedler sollen Meldungen zufolge eine Moschee im palästinensischen al-Bireh bei Ramallah in Brand gesteckt haben. Das meldet die Nachrichtenagentur „Wafa“.

„Die Siedler sind am frühen Morgen in die Stadt eingedrungen. Sie haben die Wände der Moschee mit rassistischen Parolen beschmiert und in dem Gebäude Feuer gelegt“, zitiert Wafa den Bürgermeister von al-Bireh, Azzam Ismail. Die israelische Polizei hat den Vorfall bislang nicht bestätigt.

Sahib Oreika, ein Sektretär des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), hat das Vorgehen der Siedler verurteilt.

„Heute Morgen haben israelische Siedler die Moschee in al-Bireh in Brand gesteckt und dort die Aufschrift ‚Araber in die Belagerung, dieses Land ist für die Juden‘ hinterlassen. Das ist Rassismus und Apartheid“, sagte Oreika gegenüber RIA Nowosti.

Hamas-Sprecher Hazem Qasim bezeichnete den Vorfall als Barbarei und Feindseligkeit sowie als Respektlosigkeit gegenüber anderen Religionen und ihren Gebetsstätten.

