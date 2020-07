Festnahme nach Landung: Fluggäste sollen Nazi-Lieder gesungen haben

Drei Passagiere eines Fluges von Düsseldorf nach Prag sind gleich nach der Landung festgenommen worden. Ihnen sei zur Last gelegt worden, an Bord Nazi-Lieder gesungen sowie geschrien und andere Fluggäste beleidigt zu haben, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in der tschechischen Hauptstadt am Montag mit.