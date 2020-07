Russische Su-27 hebt zur Begleitung von US-Aufklärungsflugzeug über Schwarzem Meer ab – Video

Russische Mittel zur Luftraumkontrolle haben demnach ein Luftobjekt geortet, das sich der staatlichen Grenze näherte.

„Die Besatzung des russischen Kampfjets hat sich aus sicherer Distanz dem Luftobjekt genähert und es als US-Aufklärungsflugzeug P-8A ,Poseidonʻ identifiziert“, heißt es.

Der TV-Sender veröffentlichte ein entsprechendes Video:

Nachdem die amerikanische Maschine gewendet hatte kehrte das russische Flugzeug zur Basis zurück. Die staatliche Grenze wurde laut der Behörde nicht verletzt.

Der gesamte Flug der Su-27 erfolgte gemäß den internationalen Regeln zur Nutzung des Luftraums.

Aufklärungstätigkeiten nahe Russlands Grenzen

In letzter Zeit spionieren ausländische Drohnen und Aufklärungsflugzeuge besonders oft an den Grenzen Russlands. Sie werden über dem Schwarzen Meer, nahe des Kaliningrader Gebiets sowie unweit der russischen Stützpunkte in Syrien geortet. Dies gilt besonders für Flugzeuge der Vereinigten Staaten.

Das Pentagon weigert sich trotz der Aufforderungen des russischen Verteidigungsministeriums, die Geheimdienstoperationen an der russischen Grenze einzustellen.

