Erdbeben der Stärke 5,5 vor Alaska

Ein Erdbeben hat sich am Montagabend vor der Küste Alaskas ereignet. Nach Informationen der US-amerikanischen Erdbebenwarte USGS betrug die Stärke des Bebens 5,5 auf der Richter-Skala.

Erdstöße wurden laut der USGS um 19.34 Uhr UTC (21.34 Uhr MESZ) registriert. Das Epizentrum lag im Pazifik 26 Kilometer südlich der Kleinstadt Sand Point in 44 Kilometer Tiefe.

Ob dabei Menschen verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht herausgegeben.

Erst in der vorigen Woche hat in dem nördlichsten US-Bundesstaat heftig die Erde gebebt. Das Zentrum lag knapp 100 Kilometer vom Ort Perryville im Süden Alaskas entfernt in zehn Kilometern Tiefe. Nach dem Beben der Stärke 7,8 gaben die US-Behörden eine Tsunami-Warnung für Alaska heraus.

Anfang Juli hatte USGS ein Erdbeben der Stärke 5,5 vor der Alaska-Küste registriert. Das Epizentrum hatte im Pazifik mehr als 200 Kilometer südlich von Sand Point gelegen.

leo/ae