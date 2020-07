Schwerer Verkehrsunfall in Frankreich - vier Kinder tot, zwei Erwachsene verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Nordfrankreich sind am Dienstagnachmittag vier Kinder ums Leben gekommen. Zwei Erwachsene haben laut der örtlichen Präfektur Verletzungen erlitten.

Demnach ereignete sich der Vorfall auf einer Nationalstraße in der Nähe der französischen Gemeinde Laon, als ein Lkw, zwei Lieferwagen und zwei Pkws zusammengestoßen waren.

Je me rends dans l’Aisne aux côtés des équipes de secours et des agents du ministère mobilisés sur ce terrible accident.

Toutes mes pensées vont aux proches des victimes. https://t.co/Eyk5MhJpuM — J-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) July 28, 2020

​Ein Fahrzeug sei dabei in Brand geraten. Im Inneren seien die vier Kinder verbrannt, so der Sender Franceinfo. Die Fahrerin wurde laut Präfektur mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.

DRÔME : 5 enfants sont morts dans un accident de voiture sur l'autoroute A7 à hauteur de la commune d'Albon. Quatre adultes, qui se trouvaient également dans le véhicule, ont été grièvement blessés (Le Dauphiné). pic.twitter.com/hYGrFPJS4G — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 20, 2020

​Das ist bereits der zweite schwere Verkehrsunfall mit Kindern innerhalb einer Woche in Frankreich.

Am 20. Juli waren bei einem Autounfall in Südfrankreich fünf Kinder ums Leben gekommen. Vier Erwachsene sollen schwere Verletzungen erlitten haben. Nach ersten Erkenntnissen war die Ursache technisches Versagen am Fahrzeug. Das Auto hatte Feuer gefangen und war von der Straße abgekommen.

ns/dpa/gs