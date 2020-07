Dubiose Wetten und Gewinne – Beschuldigte „kann kein Deutsch mehr“: Lotto-Skandal Sachsen-Anhalt

Seit Monaten steht die landeseigene Lotto-Gesellschaft in Sachsen-Anhalt in der Kritik. Medien berichten über Verdacht auf Vetternwirtschaft und dubiose Sportwetten. Sputnik hakt beim SPD-Landespolitiker Rüdiger Erben nach.

Er nennt Hintergründe, berichtet über „Spieltertruppen mit System“ und meint: Der Skandal könnte noch bundesweite Folgen haben.

„Ich stehe immer wieder staunend vor der Berichterstattung“, sagte Rüdiger Erben (SPD) im Sputnik-Interview zum aktuellen Lotto-Skandal in seiner Heimat. Der Landtagsabgeordnete im Magdeburger Landtag und parlamentarische Geschäftsführer seiner Fraktion war früher als Staatssekretär im Innenministerium von Sachsen-Anhalt tätig. Dadurch ist er mit Vorgängen innerhalb landeseigener Gesellschaften und Organisationen wie der Lotto-Toto-GmbH Sachsen-Anhalt bestens vertraut.

Folgende Fragen habe die Magdeburger Landesregierung, eine Koalition aus CDU, SPD und Grüne, aktuell zu prüfen: „Hat hier Geldwäsche stattgefunden? Hat hier möglicherweise Wett-Betrug stattgefunden? Und welche Schuld daran tragen die Verantwortlichen in der Lotto-GmbH selbst? Viele Dinge sind erst jetzt im Laufe der Zeit zum Tragen gekommen. Schon sehr auffällig war, dass plötzlich unter den zehn erfolgreichsten Oddset-Spielern Deutschlands etwa fünf in Sachsen-Anhalt gespielt haben – und das auch mit sehr hohen Einsätzen und wohlgemerkt ohne Verluste. Dann löst das schon Fragen aus.“

Oddset-Wetten sind Sportwetten, die auf Basis fester Gewinnquoten angeboten werden.

Der Skandal fand vor wenigen Wochen seinen vorläufigen Höhepunkt in der Freistellung der beiden Geschäftsführer der landeseigenen Lotto-Gesellschaft durch die Landesregierung von Sachsen-Anhalt, genauer das Finanz- und Innenministerium. „Die Geschäftsführer Maren Sieb und Ralf von Einem wurden (...) freigestellt und mussten ihre Schreibtische räumen“, meldete die „Mitteldeutsche Zeitung“: „Mit diesem Schritt reagierte der Aufsichtsrat des Unternehmens auf eine lange Liste von Vorwürfen.“ Konkrete Gründe „für die Freistellung nannte das Magdeburger Finanzministerium nicht“. Mit diesem Schritt solle jedoch „weiterer Schaden von der Lotto-Toto-GmbH Sachsen-Anhalt“ und dessen Führung abgewendet werden, hieß es in einer damaligen Pressemitteilung der Regierung Sachsen-Anhalts.

Fragwürdige Fördermittel und mögliche Vetternwirtschaft

„Die beiden Geschäftsführer sind nur beurlaubt“, stellte der Magdeburger Abgeordnete Erben klar. „Eigentlich begann diese ganze Lotto-Geschichte in einem Streit, wie in unserem Bundesland Bezirksleiterposten vergeben worden sind.“ Es gehe darüber hinaus ebenso um die Frage, ob im Land Fördermittel „berechtigt oder unberechtigterweise“ geflossen sind. „Über solch vermeintlichen 'Kleinkram' sind wir mittlerweile in einen doch veritablen Skandal hineingelaufen.“

„Wie kam es zu den Wettgewinnen von drei Millionen Euro in Zerbst?“, fragte so manche Zeitung.

Dazu berichtete die Magdeburger „Volksstimme“ Anfang Juli über „fehlende Berufserfahrung, Verwandten-Klüngel, Interessenskonflikte, vernichtete Papiere, eigenartige Ausschreibungspraxis. (...) Sachsen-Anhalts Lotto-GmbH steht seit gut einem Jahr wegen etlicher Auffälligkeiten unter Beschuss.“ Es gehe um „dubiose Millionen-Sportwetten“ in Zerbst

Den Lotto-Skandal will aktuell unter anderem ein Untersuchungsausschuss (U-Ausschuss) im Magdeburger Landtag klären. Die AfD-Fraktion hatte diesen zunächst eingeleitet.

„Schon eine sehr eigenartige Geschichte“

„Im Fokus steht die Besetzung der Bezirksleiterstellen. Der Posten ist gewinnbringend: Es winken Brutto-Vergütungen von 150.000 bis 300.000 Euro im Jahr. Die Bezirksleiter betreuen die Lotto-Verkaufsstellenleiter und sollen das Geschäft in Schwung bringen. Das Lotto-Land ist in sieben Bezirke aufgeteilt. (...) Das schauten sich die Prüfer genauer an.“

Insbesondere wenn der mutmaßliche Betrug „in einer Lotto-Annahmestelle in Zerbst stattfand“, gab SPD-Landespolitiker Erben im Sputnik-Gespräch zu bedenken. „Wo heute die (unter Verdacht stehende, Anm. d. Red.) Lotto-Konzessionerin behauptet, sie könne fast nicht Deutsch sprechen. Sie ist nämlich Tschechin. Aber zuvor soll es nie aufgefallen sein, dass sie als tschechische Staatsbürgerin nicht der deutschen Sprache mächtig ist. Das ist schon eine sehr eigenartige Geschichte.“

Die im Landesbesitz befindliche Lotto-Gesellschaft „steht seit Monaten in der Kritik“, berichtete der „MDR“ vor wenigen Wochen. „Vorwürfe zur Fördermittelvergabe und mögliche Vetternwirtschaft stehen im Raum. Ein Untersuchungsausschuss im Landtag befasst sich seit September 2019 mit dem Unternehmen in Landesbesitz. Nun hat der Landesrechnungshof einen Prüfbericht vorgestellt und dem Untersuchungsausschuss übergeben. (...) Deutliche Kritik übte der Rechnungshof an der Besetzung von Lotto-Bezirksleiter-Stellen.“

„Dann kam eine Überraschung nach der nächsten“

Mehrere Krisensitzungen des zuständigen Lotto-Aufsichtsrats im Land, der U-Ausschuss im Landtag, das Magdeburger Innenministerium und die Glücksspielaufsicht des Landes sollen den Skandal nun aufklären.

„Wenn mich vor einem Jahr jemand gefragt hätte nach Vorgängen dieser (dubiosen, Anm. d. Red.) Oddset-Spielertruppe – dann hätte ich gesagt: Das ist Quatsch, das gibt es nicht. Das wäre dem Glücksspielbeauftragten aufgefallen, die zuständigen Stellen im Land hätten dem Ganzen Einhalt geboten. Doch: Dann kam eine Überraschung nach der anderen.“

Der Landtagsabgeordnete zeigte sich trotzdessen „optimistisch, dass insbesondere im Untersuchungsausschuss (im Landtag von Sachsen-Anhalt, Anm. d. Red.) noch eine ganze Menge an Informationen und Erkenntnissen herauskommen wird.“

Wortkarge Zeuginnen im U-Ausschuss

Bei Zeugenbefragungen im Magdeburger U-Ausschuss Anfang Juli „trafen die Abgeordneten auf zwei kaum auskunftsbereite Zeuginnen aus einer ehemaligen Lotto-Annahmestelle in Zerbst“, berichtete „n-tv“ damals. „Die ehemalige Verkaufsstellenleiterin machte deutlich, nicht ausreichend Deutsch zu sprechen für eine Befragung. Sie soll später mit Unterstützung eines Dolmetschers erneut gehört werden.“

Bereits im Februar meldete der TV-Sender: „Die Glücksspielaufsicht im Innenministerium sieht sich rückblickend von Lotto Sachsen-Anhalt nicht ausreichend über auffälliges Spielverhalten informiert.“

Wird ostdeutscher Lotto-Skandal bundesweite Kreise ziehen?

Für Lotto-Spielerinnen und -Spieler in Sachsen-Anhalt habe der Skandal keine weiteren Auswirkungen. Sie dürfen weiterhin wie gehabt ihre – legalen – Wetteinsätze machen und Lotto-Scheine ausfüllen.

Doch auf höherer Ebene könnte der Vorfall noch ein Nachspiel für die Lotto-Gesellschaft des ostdeutschen Bundeslandes nach sich ziehen. „Wir haben eher die Situation“, sagte SPD-Politiker Erben, „dass nicht Sachsen-Anhalt und die hiesige Lotto-GmbH einen Nachteil daraus hatten. Sondern andere Bundesländer und deren Lotto-Gesellschaften. Weil das System bei Lotto so funktioniert: Die Umsätze wurden in Sachsen-Anhalt gemacht (zugunsten der landeseigenen Lotto-Gesellschaft, Anm. d. Red.). Anschließend waren die ausgeschütteten Gewinne zu Lasten aller Teilnehmer am Oddset-System aufzubringen.“

Zusammengefasst: Die möglicherweise fragwürdigen Gewinne der Spieler – als Verluste für die landeseigenen Lotto-Gesellschaften – wurden verteilt auf alle am Lotto-System teilnehmenden Länder. „Aber die Umsätze, also das Geld, was man zunächst eingenommen hat, wurden nur zugunsten der Lotto-Gesellschaft in Sachsen-Anhalt vereinnahmt. Insofern ist das ein Vorgang, der sicherlich auch die anderen Lotto-Gesellschaften interessieren wird. Man hat denjenigen schließlich auch wirtschaftlichen Schaden durch diese Aktion zugeführt.“

Das Radio-Interview mit Rüdiger Erben (SPD) zum Nachhören: