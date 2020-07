Russische Behörde klärt über Lebensdauer von Corona in Wasser auf

Fast alle Teilchen des Coronavirus (90 Prozent) sterben demnach im Wasser der Zimmertemperatur im Laufe von 24 Stunden, 99,9 Prozent innerhalb von 72 Stunden. Die entsprechenden Untersuchungen wurden im staatlichen Forschungszentrum für Virologie und Biotechnologie „Vector“ durchgeführt.

Es stellte sich heraus, dass das Virus sich in entchlortem oder in Meerwasser nicht vermehrt, aber seine Lebensfähigkeit erhalte. Dabei hängt der Zeitpunkt des Absterbens direkt von der Wassertemperatur ab.

Das Wasserkochen führt laut Spezialisten zur vollständigen Vernichtung des Virus, während entchlortes Wasser seine Lebensdauer reduziert.

Ultraviolettstrahlung im Kampf gegen das Coronavirus

Zuvor hatten amerikanische Forscher mitgeteilt, dass Ultraviolettstrahlung das neuartige Coronavirus vollständig zerstören könne. Aus einer Studie der Forscher von den Nationalen Laboratorien für neue Infektionskrankheiten der Universität Boston ging es hervor, dass eine Strahlendosis von fünf Millijoule pro Quadratzentimeter 99 Prozent des SARS-CoV-2-Virus innerhalb von sechs Sekunden tötete. Eine 25 Sekunden lange UV-C-Strahlung mit der Leistung von 22 Millijoule pro Quadratzentimeter hat ein 99,9999-prozentiges Absterben des Virus zur Folge.

Corona-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Laut aktuellen Angaben der Johns Hopkins University wurden weltweit mehr als 17 Millionen Corona-Fälle und über 667.000 Todesopfer registriert.

ak/sna/ae