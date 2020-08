Crew Dragon kehrt mit Besatzung zur Erde zurück

Um 1:30 Uhr MESZ wurde die Abkoppelung von der ISS befohlen. 19 Stunden soll die Rückreise des Raumschiffes in Anspruch nehmen, die Landung ist im Atlantischen Ozean vor der Küste Floridas geplant. Es wird die erste Wasserlandung eines bemannten US-Weltraumschiffes seit 1975 sein.

Das modernste bemannte Raumschiff Crew Dragon, das vom Raumfahrtunternehmen SpaceX im Auftrag der Nasa gebaut worden war, war Ende Mai erstmals mit einer Besatzung von der Erde gestartet und hatte am 31. Mai an der ISS angedockt. Es blieb zwei Monate lang auf dem Orbit. Während dieser Zeit nahmen die Nasa-Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley an der Arbeit der 63. ISS-Besatzung teil.

