„Steinigung des Teufels“ mit desinfizierten Kieselsteinen: Muslime begehen den fünften Hadsch-Tag

Der fünfte Tag der Hadsch-Pilgerfahrt findet am Sonntag, dem 2. August, in Saudi-Arabien unter strengen Anti-Corona-Maßnahmen statt. Die Pilger wiederholen die rituelle „Steinigung des Teufels“, bevor sie nach Mekka zurückkehren.

In der Regel besuchen bis zu 2,5 Millionen Gläubige Saudi-Arabien in der Hadsch-Zeit. Dieses Jahr ist es nur einer kleinen Gruppe von etwa 1000 bis 10.00 Personen aus dem Inland erlaubt, am Hadsch teilzunehmen.

Das Königreich Saudi-Arabien hat laut der Johns Hopkins University etwas mehr als 270.000 bestätigte Corona-Fälle registriert.

