Kiew: Mann droht, Bombe in Geschäftszentrum zu zünden

Ein Mann droht, eine Bombe in einem Kiewer Geschäftszentrum zu sprengen. Die Polizei vor Ort führt mit ihm Verhandlungen, wie der stellvertretende Innenminister der Ukraine Anton Geraschtschenko mitteilte.

„Am dritten August um 12.00 Uhr (Ortszeit) hat eine Vertreterin der „Universal Bank JSC” (Bezirk Shevchenkovsky, Räumlichkeiten des Geschäftszentrums ‚Leonardo‘) die Polizei gerufen und mitgeteilt, ein unbekannter Mann im Alter von bis zu 35 Jahren habe das Büro betreten und gesagt, dass sich in seinem Rucksack eine Bombe befinde”, so Geraschtschenko via Facebook.

Darüber hinaus habe der Unbekannte gebeten, die Polizei zu rufen. Die Mitarbeiter des Bankinstituts verließen die Räumlichkeiten, die Abteilungsleiterin blieb freiwillig dort.

„Eine spezielle Polizeieinsatzaktion wurde unter dem Namen „Grom” gestartet. Polizeibeamte nahmen Verhandlungen mit dem Terroristen auf”, so Geraschtschenko weiter.

UPD: По распоряжению руководителя операции за ограждение пустили журналистов от 112, Наш и ZiK. pic.twitter.com/mJm2kZgShH — M:ara (@gfr_lotu) August 3, 2020

У Києві чоловік захопив відділення банку в БЦ "Леонардо" та погрожує підірвати його. Поліція проводить перемовини з терористом pic.twitter.com/GvtW2vFApa — Українські Реалії (@UKR_REAL) August 3, 2020

„Wir wissen mittlerweile, dass dies kein ukrainischer Staatsbürger ist, sondern ein usbekischer Staatsbürger”, sagte Gerasсhtschenko am Montag im ZIK-Fernsehsender.

Der Mann soll eine Schnur an sein Bein gebunden haben. Die Schnur erstrecke sich bis zum Rucksack und, wie der Mann selbst behaupte, führe sie direkt zu einer Sprengvorrichtung.

Bewaffneter Mann entführt Bus mit Passagieren in Luzk

Ein bewaffneter Mann hat am 21.07. in der ukrainischen Stadt Luzk einen Bus entführt und mindestens 20 Passagiere als Geiseln genommen.

Der Angreifer sei bewaffnet und habe eine Sprengvorrichtung, teilte die Polizei damals mit. Er rief die Polizei selbst an, stellte sich als Maxim Plochoj (Maxim der Schlechte - dt.) vor und sagte, dass in dem Bus eine Mine installiert sei. Am Abend ließ der Mann alle Geiseln frei. Daraufhin wurde er von den Einsatzkräften festgenommen. Laut dem ukrainischen Innenminister Arsen Awakow waren alle Geiseln unversehrt.

