Bombendrohungen in Moskau: U-Bahn-Stationen, Einkaufszentren und zwei Flughäfen werden überprüft

Nach einer anonymen Bombendrohung sollen am Montag alle Stationen der Moskauer U-Bahn überprüft werden. Dies geht aus einer Mitteilung eines Sprechers der Notfalldienste in Moskau hervor. Auch Einkaufszentren und Flughäfen seien betroffen.

Demnach war in der anonymen Bombenandrohung, die an die E-Mail-Adresse der Moskauer U-Bahn geschickt wurde, von drei Stationen die Rede. Da diese nicht genauer genannt worden seien, sollten nun alle U-Bahn-Stationen überprüft werden, hieß es.

Die U-Bahn sei daher „im Routinemodus“ in Betrieb, denn derartige Untersuchungen würden üblicherweise ohne Evakuierungen sowie andere Notfallmaßnahmen vorgenommen.

Zudem habe es am Montag eine Drohung gegen zwei Moskauer Flughäfen gegeben: Ein Unbekannter habe vor einer angeblichen Verminungen von vier Flugzeugen sowie von einem Warteraum im Moskauer Flughafen Scheremetjewo gewarnt. Auch der Flughafen Schukowski nahe der russischen Hauptstadt soll „vermint“ sein.

Außerdem hätten alle Einkaufszentren der Warenhauskette Auchan und eine Entbindungsklinik im Südwesten von Moskau Bombendrohungen erhalten.

Die betroffenen Einrichtungen würden ebenfalls untersucht.

Seit Ende letzten Jahres tritt von Zeit zu Zeit in verschiedenen Städten Russlands eine Welle von Bombendrohungen in Erscheinung. Betroffen waren Gerichte, Einkaufszentren, U-Bahnstationen, Flugzeuge, Schulen und in letzter Zeit auch medizinische Einrichtungen.

Die Bedrohungen bestätigten sich nie, hatten aber erhebliche finanzielle Verluste zur Folge. Nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes FSB haben „Postterroristen“ bereits fünf ausländische E-Mail-Dienste für den Massenversand von Nachrichten über eine angebliche „Verminungen“ benutzt. Bislang sei es nicht gelungen, die Welle von Bombendrohungen endgültig zu stoppen.

asch/sna/ae