MiG-23 auf Abwegen: Sowjetischer Kampfjet fliegt 1989 ohne Piloten in den Westen

Die Tragödie nahm um neun Uhr morgens ihren Lauf, als Oberst Nikolai Skuridin mit seinem Jagdbomber von einem Fliegerhorst im polnischen Kolobrzeg zu einem routinemäßigen Übungsflug startet. Die Maschine ist außer mit einem Kampfsatz für die Bordkanone nicht weiter bewaffnet. Skuridin ist mit 1700 Flugstunden ein erfahrener Pilot. Circa ein Drittel der Flugstunden hat er nur mit einer MiG-23 absolviert.

40 Sekunden nach dem Start: Der Pilot bemerkt, dass die Maschine bockt. Der Schub lässt nach, das Flugzeug bricht den Steigflug ab und verliert an Höhe. Skuridin geht davon aus, ihm würden nur noch wenige Sekunden bleiben, bevor der Kampfjet abstürzt, und beschließt den Notausstieg mit dem Schleudersitz. Kaum hatte er die MiG verlassen, nahm das Triebwerk wieder an Leistung zu. Die Maschine setzte den Flug unbemannt fort.

© Sputnik / Fedorow MiG-23 der sowjetischen Luftstreitkräfte

Während das Jagdgeschwader von Skuridin einen Suchtrupp Richtung Ostsee entsandte (das Geschwader-Kommando vermutete dort die Absturzstelle der MiG), erreichte der Kampfjet eine Höhe von 12.000 Metern und flog, vom Autopiloten gesteuert, gen Westen. Erst die deutsch-polnische, dann die innerdeutsche Grenze: Die Nato hatte die sowjetische Maschine kurz vorher geortet und zwei F-15 der US Air Force zum Abfangeinsatz alarmiert.

Die amerikanischen Piloten müssen ziemlich überrascht gewesen sein, als sie bei der Sichtung der sowjetischen MiG ein leeres Cockpit beobachteten. Sie meldeten an die Leitstelle, das Flugzeug sei unbemannt und unbewaffnet. Der Vorschlag der Piloten lautete auf Abschuss des Eindringlings. Die Flugsicherung schritt ein und verbot den Abschuss, aus Sorge, die Trümmer der sowjetischen Maschine würden auf ein Wohngebiet stürzen und Menschen töten.

Die USAF begleitete den sowjetischen Jagdbomber bis in den belgischen Luftraum. Die Maschine hätte es fast bis an die Grenze zu Frankreich geschafft, wo bereits französische Kampfjets mit Abschussbefehl in der Luft auf den Eindringling warteten. Nötig war der Abschuss allerdings nicht mehr: Die MiG hatte ihren Treibstoff komplett verbraucht und stürzte um circa zehn Uhr dreißig kurz vor der französischen Grenze auf ein Einfamilienhaus in Bellegem. Einder belgischen Gemeinde

Es war ein Eklat sondergleichen. Die Regierungen Deutschlands und Belgiens forderten Erklärungen von den Sowjets, warum Kampfjets der Roten Armee ohne Vorwarnung in fremde Lufträume eindrängen und warum die sowjetische Militärführung die Nato über den Vorfall in der Luft nicht rechtzeitig informiert habe. Moskau musste das Missverständnis erklären, dass die Armee das Flugzeug in der Ostsee verunglückt glaubte, während es weiter in den Westen flog.

Die UdSSR bot die Bildung einer bilateralen Untersuchungskommission und eine Entschädigung von umgerechnet 685.000 Dollar für den toten belgischen Bürger und das zerstörte Haus an. Bald durften auch sowjetische Fachleute an den Unglücksort und die Sowjetunion konnte die Trümmer der Maschine bergen. Die Zusammenarbeit von Nato und Warschauer Pakt war möglich, weil damals bereits Vertrauen zwischen den beiden Blöcken keimte.