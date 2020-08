China reagiert, wenn alle chinesischen Journalisten USA verlassen müssen

Der Journalisten-Streit zwischen China und den USA könnte weiter eskalieren: Nach Informationen von Hu Xijin, Chefredakteur der chinesischen Zeitung „Global Times“, will Peking mit spiegelbildlichen Maßnahmen gegen US-Medienleute in Hongkong reagieren, sollten alle chinesischen Journalisten die Vereinigten Staaten verlassen müssen.

„Soweit ich weiß, hat sich die chinesische Seite, nachdem die US-Seite die Visa für chinesische Journalisten nicht verlängert hat, auf das schlimmste Szenario vorbereitet, dass alle chinesischen Journalisten die USA verlassen müssen. Wenn dies der Fall ist, wird die chinesische Seite Vergeltung üben“, schrieb Hu auf Twitter. Nach seinen Angaben könnte die chinesische Antwort insbesondere US-Journalisten in Hongkong treffen.

Die Vereinigten Staaten hatten zuvor gefordert, dass chinesische Staatsmedien die Anzahl ihrer in den USA tätigen Journalisten reduzieren. De facto führte dies zur Ausweisung von 60 chinesischen Medienleuten aus dem Land. Grund war der Streit zwischen beiden Staaten um die Berichterstattung zur Coronavirus-Pandemie.

Im Gegenzug mussten auch mehrere amerikanische Journalisten, die für die „New York Times“, das „Wall Street Journal“ und die „Washington Post“ tätig waren, China verlassen, nachdem ihnen die Behörden ihre Journalistenausweise entzogen hatten.

Darüber hinaus verschärften beide Staaten gegenseitig ihre Anforderungen an Journalisten. So müssen Korrespondentenbüros nun den Behörden Personalstärke und Finanzlage melden und andere Informationen offenlegen. Probleme der nationalen Minderheiten in China, die Weigerung Pekings, an den Verhandlungen zur Rüstungskontrolle teilzunehmen, und der Handelsstreit belasten das Verhältnis zwischen den beiden Ländern zusätzlich.

leo/ae