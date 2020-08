Frau mit Skelett von Ehemann im Gepäck am Münchner Flughafen gestoppt

Mit dem Skelett ihres verstorbenen Ehemannes im Gepäck ist eine Armenierin am Münchner Flughafen gestoppt worden. Die Kontrolleure hatten die menschlichen Knochen in einer Holzkiste entdeckt, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die Überführung stellte sich jedoch rechtmäßig heraus und die 74-Jährige durfte ihre Reise fortsetzen.