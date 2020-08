Schmiergeldaffäre: Spaniens Ex-König Juan Carlos hält sich in Dominikanischer Republik auf – Medien

Demnach hat sich der 82-Jährige noch am Wochenende in die spanische Gemeinde Sanxenxo (Autonome Gemeinschaft Galicien) begeben, ist von dort mit dem Auto in die portugiesische Stadt Porto gefahren und von dort aus in die Hauptstadt der Dominikanischen Republik, Santo-Domingo, geflogen.

Höchstwahrscheinlich sei Juan Carlos einer der vielen Einladungen seiner Freunde gefolgt.

Wie es weiter heißt, lebt einer seiner Freunde, Pepe Fanjul, in Miami und besitzt einen Hotelkomplex in der dominikanischen Provinz La Romana. Derweil sei nicht bekannt, ob die Dominkanische Republik das Endreiseziel sein werde.

In einem am Montag vom Königshaus in Madrid veröffentlichten Brief hatte Juan Karlos seinem Sohn und Nachfolger Felipe VI. die Absicht mitgeteilt, das Land zu verlassen.

Mit seiner Entscheidung wolle er dazu beitragen, die Ausübung der Arbeit seines Sohnes als Staatschef zu erleichtern, „angesichts der öffentlichen Auswirkungen, die gewisse vergangene Ereignisse derzeit verursachen“, schreibt Juan Carlos in deutlicher Anspielung auf die im Juni gegen ihn eingeleiteten Justizermittlungen.

Dabei hatte Carlos über seinen Rechtsanwalt informiert, dass er der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stehen würde. Indes berichtete die Zeitung „Mundo“, dass Carlos Spanien bereits verlassen habe.

Skandal um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen

Der ehemalige spanische König Juan Carlos soll 2008 Medienberichten zufolge beim Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Konsortium Schmiergeld in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (85 Millionen Euro) kassiert haben. Anfang Juni leitete das Oberste Gericht in Madrid Ermittlungen gegen Juan Carlos ein.

Im Mai 2019 hatte das Königshaus mitgeteilt, dass Juan Carlos I. seine gesellschaftlichen Verpflichtungen, die er als Mitglied der Königsfamilie übernommen hatte, einstelle. Damit beschloss er, fünf Jahre nachdem er seine Krone zugunsten seines Sohnes niedergelegt hatte, künftig auch öffentlichen Veranstaltungen fernzubleiben.

Juan Carlos de Borbón hatte 39 Jahre lang Spanien regiert. Am 22. November 1975 wurde er, zwei Tage nach dem Tod des faschistischen Generals Francisco Franco, zum König ernannt. Franco hatte den Monarchen als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Juan Carlos I. führte jedoch die damals herrschende Diktaturherrschaft in Spanien nicht fort, sondern unterstützte die Demokratisierung des Staates.

ns/ae