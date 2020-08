Attacke aus dem Hinterhalt: SPD-Politikerin beim Joggen sexuell belästigt

Die Sondershausener SPD-Chefin und Sprecherin von Innenminister Georg Maier, Anne Bressem, ist Opfer sexueller Belästigung geworden. Ein unbekannter Angreifer soll sie beim Joggen auf ihrer Lieblingsstrecke im Schlosspark an den Hintern gefasst haben.

Auf Twitter veröffentlichte Bressem das Merkblatt der Polizei für Opfer einer Straftat und äußerte ihre Angst.

„Meine Ruhe beim Joggen ist dann vorerst dahin“, schrieb Bressem dazu.

meine Ruhe beim Joggen ist dann vorerst dahin...😔 #sexuelleBelästigung pic.twitter.com/enpnSATQAM — Anne Bressem (@AnneBressem) August 2, 2020

In einem Gespräch mit der „Bild“- Zeitung erklärte die Politikerin, was genau passiert sei:

„Ich laufe seit Jahren nahezu täglich auf dieser Strecke, treffe oft dieselben Leute.“ Gegen 10.15 Uhr sei ihr ein junger Mann auf einem Rennrad aufgefallen. „Ich fahre selber Rennrad. Die Strecke ist dafür untypisch.“

Drei- oder viermal sei er bewusst um sie herumgefahren, dann aber verschwunden. Wenig später dann der Angriff aus dem Hinterhalt. Der Mann habe sie am Hintern angefasst: „Ich habe geschrien, ihn versucht wegzuschubsen, bin so schnell ich konnte gerannt“, so Bressem weiter.

Schlimm sei vor allem der Angriff aus dem Hinterhalt gewesen.

Der Mann soll südländisch ausgesehen haben mit leicht gelockten Haaren, sowie Shirt und Schuhe in neongelb. Am Rennrad sei ein gelb-orangefarbenes Band aufgefallen.

