Nach Shitstorm im Netz: Audi entschuldigt sich für Werbemotiv mit Kleinkind

Ein Werbemotiv auf Twitter hat dem Autobauer Audi einen Shitstorm eingebracht: Im Zentrum der Kritik steht das Bild eines kleinen Mädchens in einem Kleid, das an den Kühler eines Audis gelehnt eine Banane isst.

Viele Nutzer hatten das am Wochenende gepostete Bild scharf kritisiert, weil das kleine Mädchen in der gezeigten Pose vom Fahrersitz aus nicht zu sehen und somit in Gefahr sei. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Verkehrstoten sei so ein Bild unsensibel. Außerdem war die Darstellung des Mädchens in Verbindung mit dem Werbespruch „Lässt dein Herz schneller schlagen - in jeder Beziehung“ von vielen als sexualisiert und geschmacklos aufgefasst worden.

Der Moderator und Autor Micky Beisenherz kritisierte etwa die Kombination des Motivs gerade mit Blick auf die aktuelle Zeit.

kleines Kind vor Kühlergrill von riesigem Auto- da juchzt der Zeitgeist vor Euphorie. — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) August 2, 2020

Andere kritisierten die Darstellung des Mädchens mit einer Banane in der Hand wegen der sexuellen Konnotation.

Kleines Mädchen mit Phallussymbol in der Hand. Klar, super ... 🤦🏼‍♀️ — Shiri@home (@Shirimar) August 2, 2020

Einige Nutzer sehen in der Werbung nicht nur eine Sexualisierung des Kindes, sondern auch eine Bedrohung für das Leben von Kindern:

​

Riesiges Auto in Betonwüste bedroht ein kleines Kind. Ist das die scheißegal Haltung von Audi? 'Ich will Spaß, ich geb gas!' — 📱Reiner Jung @ homeoffice (@prefec2) August 2, 2020

​

Schön, dass ihr zeigt wie Kinder durch eure Autos locker getötet werden können. Man kann sie ja nicht mal sehen aus dem Auto heraus. — Angelo (@Angelo_Rad) August 2, 2020

​

Es gab aber auch solche, die die Kritik an der Anzeige generell überzogen fanden und positive Stimmen unter dem Post hinterließen:

Wenn man sonst keine Probleme hat, dann macht man Probleme, indem man in so eine Werbung irgendwas mit Verkehrstoten und Geschmacklosigkeit hineininterpretiert. Kommt mal bitte irgendwie wieder auf den Teppich. pic.twitter.com/HcVxNsCD5X — Sophia Maria (@SophiaMariaKa) August 3, 2020

​

Spannend was es hier so für Kommentare gibt und was das für Rückschlüsse auf die Psyche bzw. Agenda der Kommentatoren zulässt.



Für mich geht die Werbung in die Richtung, dass der #AudiRS4 ein Familienauto ist und genau wie die eigene Tochter das Herz schneller Schlägen lässt. — Mark Kreuzer (@kramkr) August 2, 2020

​

Reaktion von Audi auf die Kritik

Direkt unter dem Post erklärte Audi, dass es sich bei dem abgebildeten RS4 auch um ein Familienauto handeln würde, weswegen auch verschiedene Familienmitglieder für diese Werbung abgebildet werden sollen. Die Werbung solle zeigen, dass es auch für die schwächsten Verkehrsteilnehmer möglich sei, sich entspannt an die RS-Technologie zu lehnen.

Schließlich entschuldigte sich Audi für das Motiv. Das Bild sei unsensibel und solle in Zukunft nicht mehr verwendet werden, teilte die VW- Tochter via Twitter mit. Ebenso werde man intern prüfen, wie es zu diesem Motiv kam und ob in diesem Fall Kontrollmechanismen versagt haben.

sm/gs