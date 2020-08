Explosion in Beirut: Premier verspricht Schuldigen Strafe und spricht von „gefährlichem Lagerhaus“

Der libanesische Premierminister Hassan Diab hat sich in einer TV-Ansprache am Dienstagabend zu der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut geäußert. Er versprach, die Verantwortlichen der Katastrophe hart zu bestrafen.

„Ich verspreche euch, dass diese Katastrophe nicht ungestraft bleibt. Die Verantwortlichen werden einen Preis zahlen“, so Diab.

Der Regierungschef bat zugleich um internationale Unterstützung für Libanon – das Land steckt derzeit in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten.

„Ich richte einen dringenden Appell an alle Länder, die unsere Freunde und Brüder sind und Libanon lieben, uns bei der Behandlung dieser tiefen Wunden beizustehen.“

Spekulationen um Explosionsursache

Ein hochrangiger libanesischer Sicherheitsbeamter hatte zuvor die gewaltige Explosion mit „Sprengstoff“ in Verbindung gebracht, der früher beschlagnahmt und jahrelang in einem Depot in dem Hafen gelagert worden sei.

In seiner Rede versprach Diab, eine Erklärung zu diesem „gefährlichen Lagerhaus“ abzugeben, welches schon seit sechs Jahren existiere.

„Die Fakten über dieses gefährliche Lagerhaus, das es hier seit 2014 gibt, werden bekannt gegeben werden, ich werde den Ermittlungen nicht vorgreifen.“

Infolge einer gewaltigen Explosion am Hafen von Beirut am Dienstag sind nach jüngsten Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mehr als 60 Menschen ums Leben gekommen, 3000 weitere seien verletzt. Die Krankenhäuser der Stadt sind laut örtlichen Medien überfüllt.

ta/gs