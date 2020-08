Für „freie Wahlen“: Ex-Rivale Lukaschenkos richtet Schreiben an Spitzenpolitiker von 32 Ländern

Der Ex-Präsidentschaftskandidat Weißrusslands und ehemalige Direktor des „Parks für Hochtechnologien“, Waleri Zepkalo, hat laut der Agentur RBK einen Brief an Spitzenpolitiker von 32 Ländern mit der Bitte gerichtet, bei der Durchführung „freier Wahlen“ in der Republik Unterstützung zu erweisen.

„Im Namen des weißrussischen Volkes bitte ich um Ihre Unterstützung bei der Organisierung einer internationalen Überwachung der Abstimmung und Volksauszählung sowie um Unterstützung ihrer Durchführung für die Bürger Weißrusslands, die auf dem Territorium Ihrer Länder wohnen“, zitiert die Agentur Zepkalo.

Als Ziel der weißrussischen Opposition bezeichnete er den Sieg von Swetlana Tichanowskaja.

Im Fall ihrer Wahl zur Präsidentin sollten gemäß Plan innerhalb von sechs Monaten Neuwahlen des Präsidenten stattfinden, wobei dazu alle Kandidaten, darunter auch jene, die sich in Haft befänden, zugelassen werden sollen.

In der vorigen Woche wurde mitgeteilt, dass Zepkalo dringend nach Moskau gereist sei. Die Ehefrau des Politikers hält sich derweil in Weißrussland auf.

In einem Gespräch mit der Agentur RIA Novosti sagte Zepkalo, er habe aus Angst vor einer Festnahme vorläufig nicht vor, heimzukehren. Am vergangenen Sonntag sei der Politiker in die Ukraine gekommen.

Präsidentschaftswahlen in Weißrussland

Am kommenden Sonntag finden in Weißrussland Präsidentschaftswahlen statt. Um das Präsidentenamt bewerben sich neben Lukaschenko noch vier weitere Kandidaten. Der 65-Jährige kandidiert für seine sechste Amtszeit.

Die weißrussische Wahlbehörde hatte zwei Hauptrivalen von Lukaschenko – Waleri Zepkalo und dem Ex-Chef der „Belgazprombank“ Wiktor Babariko - die Registrierung als Präsidentschaftskandidaten verweigert.

Nach Angaben der weißrussischen Polizei waren am 14. Juli in der Hauptstadt Minsk und in anderen Teilen des Landes Hunderte Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen den Ausschluss von zwei Rivalen Lukaschenkos von der Präsidentschaftswahl zu demonstrieren. 250 Demonstranten seien festgenommen worden.

ns/gs