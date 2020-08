Explosion in Hafen: Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Beirut unter den Verletzten

Auch Mitarbeiter der deutschen Botschaft im Libanon sind am Dienstag infolge der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut verletzt worden. Dies teilte das Auswärtige Amt auf Twitter mit.

Deutschland stehe Libanon in dieser schweren Stunde zur Seite, hies es weiter.

Wir sind erschüttert von Bildern aus #Beirut. Auch Mitarbeiter*innen unserer Botschaft sind unter den Verletzten. Unsere Gedanken sind bei Angehörigen der Opfer. Deutschland steht Libanon in dieser schweren Stunde zur Seite. Prüfen, welche Hilfe wir unverzüglich anbieten können. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) August 4, 2020

Man könne zudem derzeit nicht ausschließen, dass auch deutsche Staatsbürger unter den Toten und Verletzten seien, verlautete es aus dem Auswärtigen Amt laut AFP.

​Die Bundesregierung hat derweil angekündigt, dem Libanon demnächst Hilfe anzubieten.

Kanzlerin #Merkel zu Explosionen in #Beirut: Die Bundesregierung ist erschüttert über die Berichte und Bilder. Unsere Gedanken sind bei denen, die Angehörige verloren haben. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung. Wir werden dem Libanon unsere Unterstützung anbieten. — Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) August 4, 2020

​Infolge der gewaltigen Explosion am Hafen von Beirut am Dienstag sind nach jüngsten Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mehr als 60 Menschen ums Leben gekommen, 3000 weitere seien verletzt. Die Krankenhäuser sind laut örtlichen Medien überfüllt.

Spekulationen um Explosionsursache

Ein hochrangiger libanesischer Sicherheitsbeamter hatte zuvor die gewaltige Explosion mit „Sprengstoff“ in Verbindung gebracht, der früher beschlagnahmt und jahrelang in einem Depot in dem Hafen gelagert worden sei.

In einer TV-Ansprache versprach der libanesische Premierminister Hassan Diab, eine Erklärung zu diesem „gefährlichen Lagerhaus“ abzugeben, welches schon seit sechs Jahren existiere.

„Die Fakten über dieses gefährliche Lagerhaus, das es hier seit 2014 gibt, werden bekannt gegeben werden, ich werde den Ermittlungen nicht vorgreifen.“

ta