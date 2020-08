Russland erlaubt wieder visafreie Einreise zu dienstlichen Zwecken

Regierungschef Michail Mischustin hob am Mittwoch das in der Coronavirus-Pandemie verhängte Verbot per Anordnung auf.

„Ausländern wird die Einreise nach Russland ohne Visum für kurzfristige Dienstreise erlaubt. Es handelt sich um Inhaber von Diplomaten- oder Dienstpässen aus Ländern, mit denen Vereinbarungen über visafreies Reisen bestehen“, heißt es im Begleitzettel zur Anordnung.

Ab dem 1. Januar 2021 werden EU-Bürger elektronische Touristenvisa für Russland-Reisen online beantragen können. Das entsprechende Gesetz war Ende Juni von der Staatsduma verabschiedet worden.

Das Verfahren werde Bürgern jener 53 Länder offenstehen, die bereits an den Pilotprojekten im Gebiet Kaliningrad, in St. Petersburg und im Gebiet Leningrad sowie im Fernen Osten teilnehmen. Dazu gehören EU-Mitglieder, China und Japan – jedoch nicht die USA und Großbritannien.

leo/sna/sb