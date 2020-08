Gescheiterter Banküberfall in Berlin – Fluchtwagen angezündet?

Einen Tag nach dem gescheiterten Banküberfall in Berlin sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Ob es schon eine heiße Spur zu den Bankräubern gibt, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen nicht. Allerdings habe in der Nacht ein Auto in Berlin-Neukölln gebrannt.

„Es könnte sich um das Fluchtfahrzeug handeln”, so die Polizeisprecherin. Das werde derzeit geprüft. Weitere Informationen dazu sollten im Lauf des Tages bekanntgegeben werden.

Mehrere Männer hatten am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr versucht, sich mit einer Art Transporter einen Weg in die Bank am Bundesplatz in Berlin-Wilmersdorf zu rammen. Sie fuhren in ein zum Hof gelegenes Fenster. Als ein Wachmann auftauchte, griffen sie ihn laut Polizei an. Es wurden mehrere Schüsse abgefeuert.

Der Wachmann wurde angeschossen und später in ein Krankenhaus gebracht.

„Beim Einschreiten des Sicherheitspersonals wurde mindestens ein Sicherheitsmitarbeiter verletzt. Er wird im Krankenhaus behandelt”, teilte die Polizei via Twitter mit.

Ermittlungen ergaben bisher, dass mehrere Schüsse gefallen sein sollen, als die Täter auf das Sicherheitspersonal getroffen sind.

Die Männer sind aktuell flüchtig, das Tatfahrzeug wurde offenbar zuvor durch sie in Brand gesetzt. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 4, 2020

​Die Täter zündeten ihr Fahrzeug an und flüchteten zu Fuß und ohne Beute zur nahe gelegenen Stadtautobahn. Dort sollen sie in ein dunkles Fahrzeug gestiegen und Richtung Norden gefahren sein. Um dieses Auto könnte es sich bei dem Brand in der Nacht gegen 1.25 Uhr im Neuköllner Stadtteil Britz gehandelt haben.

#Update

In Folge eines Kriminaldeliktes kam es zum Entstehungsbrand eines Fahrzeuges, der schnell gelöscht war. Eine verletzte Person ist von uns in ein Krankenhaus transportiert worden. Die @polizeiberlin übernimmt nun die Ermittlungsarbeiten. #gemeinsamfürBerlin — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 4, 2020

​Gescheiterter Raubüberfall in einer Bankfiliale in Berlin-Neukölln

Zuvor war berichtet worden, dass nach dem gescheiterten Raubüberfall in einer Bankfiliale in Berlin-Neukölln die Fahndung der Polizei nun weiter läuft. Die Täter des Überfalls am 31. Juli im Gebäude von Karstadt seien noch nicht gefunden, hieß es am Sonntag von der Polizei. Das Kaufhaus, das wie auch ein angrenzendes Parkhaus nach der Tat durchsucht worden war, hatte seine Tore am Samstag wieder für Kundschaft geöffnet.

Vier Männer hatten am Freitagnachmittag am Hermannplatz eine Postbank-Filiale in dem Kaufhaus überfallen. Zuvor hatten sie versucht, einem Angehörigen einer Geldtransporter-Besatzung Geld zu entreißen. Dabei setzten die Räuber auch Reizgas ein. In der Bankfiliale sollte laut Polizei gerade ein Geldautomat aufgefüllt werden. Der Mitarbeiter des Geldtransportunternehmens wehrte sich gegen die Räuber, sodass sie Reißaus nahmen. Nach Tätern und Fluchtwagen - einem dunklen Audi - wird nun gefahndet.

ai/dpa/sna