Schockierende Sprüche von Engels – zitiert im Hörbuch "Marx & Engels intim"

Am 5. August jährt sich zum 125. Mal der Todestag von Friedrich Engels. Björn Akstinat und sein Bruder Simon haben in Archiven die spannendsten Passagen aus seinen Briefen an Karl Marx aufgespürt und im Hörbuch und Heft "Marx & Engels intim" des IMH-Verlages publiziert, die das etablierte Bild des weltberühmten Philosophen völlig verändern.

In seinem fast lebenslangen Briefwechsel mit Marx nahm Engels, eine der umstrittensten und zugleich berühmtesten Persönlichkeiten der politischen Geschichte des 19. Jahrhunderts, kein Blatt vor den Mund, da er nie dachte, dass dieser jemals veröffentlicht werden würde. Über die Beweggründe ihrer Arbeit sprach Björn Akstinat im Sputnik-Interview: „Wir haben einige Aussagen von Karl Marx entdeckt, die uns sehr überrascht haben. Das hat uns motiviert, weiter zu recherchieren. Bei den Recherchen sind wir dann auf den umfangreichen Briefwechsel gestoßen.“

Auf die Frage, ob die Autoren daran dachten, etwas Unerwartetes zu finden, was das etablierte Bild der berühmten Philosophen zerstört, antwortete Akstinat: „In Deutschland wird meist der Eindruck erweckt, dass Friedrich Engels und Karl Marx große Menschenfreunde waren, die ihr Leben der Aufgabe gewidmet hatten, die Lage der Arbeiter zu verbessern. Dem ist nicht so, wie man anhand der Original-Zitate in unserem Buch erkennen kann.“

„Die Welt“ schrieb zum Inhalt des Buches "Marx & Engels intim": „Gegen alles und jeden hetzen die Philosophen, in einem Ton, der derber nicht sein könnte. Das geht bei eigenen Familienmitgliedern los (,sterben sollen sie‘), setzt sich bei Bauern und Arbeitern fort (,Sie taugen nur als Kanonenfutter‘) und endet mit wüsten Beschimpfungen prominenter Zeitgenossen wie Ferdinand Lassalle (,dieser jüdische Nigger‘) und Liebknecht (,nur als Vogelscheuche zu gebrauchen‘). Obendrein gibt es kaum Völker oder Nationen, denen Marx und Engels nicht das Lebensrecht absprechen würden. Von ,dummen Schweizern‘ und ,lügnerischen Dänen‘ ist die Rede, auch Polen habe ,keine Existenzberechtigung‘.“

Den Leser verwundert die Schroffheit, mit der sie sogar ihre eigenen Anhänger beschimpfen: „Eine Bande von Eseln, die auf uns schwört, weil sie uns für ihresgleichen hält?“ Die Länder, die sich später auf Marx und Engels beriefen, nannten sich „Arbeiter- und Bauernstaaten“. Doch Engels' Meinung zu den Bauern passte nicht ganz dazu (aus einem Brief von 1845): „Die Bauernschaft, die stupideste Menschenklasse auf Erden!“ 1849 schrieb Engels: „Ohne Gewalt und ohne eherne Rücksichtslosigkeit wird nichts durchgesetzt in der Geschichte.“

Und noch einige von Engels unglaublichsten Sprüchen aus dem Buch „Marx & Engels intim“: „Die polnischen Juden, diese schmutzigste aller Rassen...“ Über homosexuelle Politiker schrieb Engels im Jahre 1869: „Die Päderasten fangen an sich zu zählen und finden, dass sie eine Macht im Staate bilden. ‚Krieg den Mösen, Friede den Arschlöchern’ wird es jetzt heißen. Es ist nur ein Glück, dass wir persönlich zu alt sind, als dass wir noch beim Sieg dieser Partei fürchten müssten, den Siegern körperlich Tribut zahlen zu müssen.“

Engels 1841 über die Franzosen: „Es ist eine fixe Idee bei den Franzosen, dass der Rhein ihr Eigentum sei, aber die einzige des deutschen Volkes würdige Antwort auf diese anmaßende Forderung ist ,Heraus mit dem Elsass und Lothringen!‘“

Engels schrieb 1855 über die Russen, die später zu seinen größten Verehrern zählen sollten: „Bis zur heutigen Zeit sind die Russen aller Klassen viel zu barbarisch, um an wissenschaftlicher oder geistiger Tätigkeit irgendwelcher Art, außer Intrigen, Gefallen zu finden“ und 1859 über die Deutschen: „Auf allen wissenschaftlichen Gebieten haben die Deutschen längst ihre Ebenbürtigkeit, auf den meisten ihre Überlegenheit gegenüber den übrigen zivilisierten Nationen bewiesen.“

„Nach dem Lesen seiner Briefe und Zeitungsartikel muss man leider den Eindruck gewinnen“, so Björn Akstinat, „dass Engels ein sehrselbstsüchtiger Mensch war, der nicht viel echtes Interesse am Schicksal seiner Mitmenschen hatte. Gleiches gilt für Karl Marx. Für jeden normalen Menschen sind seine Aussagen schockierend - nicht nur heute, sondern auch aus damaliger Sicht.“

Die Meinungen der Amazon-Kunden sind geteilt. Burghard Gassner meint: „In diesem kleinen Heftchen werden viele menschliche Aussagen von berühmten Menschen einmal auch für den Normalbürger sichtbar. Das schafft eine Realität. Genau das hatte mich an diesem Heftchen neugierig gemacht. Ich finde es gut, dass auch diese Seite von berühmten Menschen beschrieben wird, weil sie zeigt, wie vorsichtig man beim Image von berühmten Leuten sein muss.“

Andreas B. vermisst detaillierte Quellenangaben: „Viele der Zitate sind in den Kreisen von Marx-Engels-Kennern längst bekannt. Dennoch ist die Zusammenstellung interessant und präsentiert auch Unbekannteres. Exakte Quellenangaben fehlen aber. Dadurch sind viele der Zitate eigentlich nicht seriös zitierfähig und weiterzitierbar.“

Siegfried v. Rabenau sieht im Buch eine Heroenvermenschlichung: „Leider werden die verklemmten Ideologen das nicht zur Kenntnis nehmen.“ Ein weiterer Amazon-Kunde wendet sich an Marx-Engels-Anhänger mit den Worten: „So habt ihr Euch Euren Marx nicht vorgestellt!“

Karl-Heinz Heidtmann merkt an: „Erstaunlicher Briefwechsel. Die beiden lästern und beleidigen ihre Zeitgenossen auf üble Art und Weise - genauso wie sie als Autoren auch zu ihren Lebzeiten keinerlei Rücksicht auf "die breitmäuligen Faselhänse der deutschen Vulgärökonomie" (Karl Marx, Das Kapital, MEW Bd. 23, S. 22. (2) genommen haben. Nein, zum Feind musste man die beiden seinerzeit gewiss nicht haben, zu scharf war ihr Intellekt und zu respektlos war ihre Art.“

Frizz stellt fest: „Zitate von atemberaubender Frechheit, süffisant und mit durchaus viel Selbstironie. Alles ganz und gar gänzlich politisch unkorrekt! Und dennoch muss man lachen. Ein befreiendes Lachen - von jeglichem ideologischen Schutt. Vielleicht benötigt man die unbändige Frechheit, die in privatem, nun wirklich nicht öffentlichem Briefwechsel sich herausbilden kann, um wirkliche Distanz zur mitläuferischen Bravheit zu gewinnen. Womöglich könnte man ähnliches in Briefwechseln der Gegenwart auch vorfinden - oder ist die Sprache in den letzten 100 Jahren extrem verarmt, die Sülze des Erlaubten über alles gegossen?“

Dr. Fortun Kretzer urteilt: „Was hier geboten wird, ist eine höchst amüsante Lesung von nicht bekannten und wohl auch von Kommunisten nicht gern gehörten Äußerungen der doch im Grunde sehr bürgerlichen, chauvinistischen und auch nicht wenig egoistischen Kumpels Marx und Engels. Ihre Denke hat so wenig mit den Idealen des später real existierenden Kommunismus zu tun, dass man kaum glauben kann, die geistigen Väter dieser weltbewegenden Ideologie vor sich zu haben.“

Aveeluj: “Als ,alte‘ Sozialdemokratin mit viel ,Marx-Engels‘ habe ich mich köstlichst amüsiert. (es ist immer wieder gut, zu erleben, dass Idole AUCH Menschen sind)“ und Oskar S. fügt hinzu: „Bei den Zitaten fehlen mir die notwendigen Zusammenhänge zur jeweiligen geschichtlichen Situation. Sicher sind die Marx/Engels-Fans nicht begeistert, aber um etwas mehr an der Fassade zu kratzen hätte es auch deutlich mehr Arbeit der Autoren bedurft. Die Texte, die nie zur Veröffentlichung bestimmt waren, amüsierten und schockierten durch ihre Offenheit und Deftigkeit.“

© alle Zitate aus dem Buch "Marx & Engels intim", IMH-Verlag