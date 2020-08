Von Wellen in die Nordsee getrieben: 10-Jähriger überlebt dank Tipps aus Doku

Der ins Meer hinaus gefegte Zehnjährige Raviraj Saini hat es geschafft, nach mehr als einer Stunde allein im Wasser zu überleben, bis Seenotretter ihn aufgefunden haben. Der brave Junge folgte Sicherheitsratschlägen, die er in einem Dokumentarfilm gesehen hatte. Darüber berichtet die Zeitung „Daily Mail“ am Mittwoch.

Demnach ereignete sich der Vorfall am Freitag, als der Junge in der Nähe der Stadt Scarborough in Yorkshire mit seinem Vater im Wasser spielte und von den Wellen aufs Meer hinaus gefegt wurde. Der Vater alarmierte die Küstenwache.

Der Junge folgte inzwischen den Anweisungen, die er in der BBC-Dokumentation „Saving Lives at Sea“ (dt.: „Lebensrettung auf See“) gesehen hatte: Er lag auf dem Rücken mit gespreizten Armen und Beinen und schrie um Hilfe. Auf diese Weise konnte er mehr als eine Stunde lang im Wasser überleben, bis es den Rettungskräften gelang, ihn zu finden.

„Wir waren erstaunt, wie dieser unglaubliche Junge es geschafft hat, unter solch schrecklichen und beängstigenden Umständen Ruhe zu bewahren und Sicherheitsvorschriften zu befolgen“, bewunderte Lee Marton, ein Bootsführer von der Rettungsstation. „Hätte er sich anders verhalten, wäre das Ergebnis vielleicht ganz anders ausgefallen“.

Der 10-Jährige wurde zur Rettungsbootstation gebracht, wieder an seine Familie übergeben und vorsorglich im Krankenhaus untersucht.

asch/gs