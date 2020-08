„Fehleinschätzung“: ARD erklärt nach scharfer Kritik knappe Beirut-Berichterstattung

Mit ihrer knappen Berichterstattung über die heftige Explosion im Hafen von Beirut mit zahlreichen Toten am Dienstagabend hat sich die ARD heftige Kritik im Internet eingehandelt.

„Dass die schwere Explosion in Beirut in den Tagesthemen erst im Nachrichtenblock vorkommt und mit Bundesliga aufgemacht wurde, muss man jetzt nicht verstehen, oder?“, schreibt ein User unter dem Nicknamen @henrikMSL.

Dass die schwere Explosion in #Beirut in den @tagesthemen erst im Nachrichtenblock vorkommt und mit #Bundesliga aufgemacht wurde, muss man jetzt nicht verstehen, oder? — Henrik Bröckelmann (@henrikMSL) August 4, 2020

​„Eine komplette Stadt liegt in Schutt und Asche und ein 60 Sekundenbericht ist alles??? Eine Schande für einen öffentlich-rechtlichen Sender“, klagte ein weiterer User unter dem Nicknamen @goldenboy1802.

@tagesthemen eine komplette stadt liegt in schutt und asche und ein 60 sekunden bericht ist alles??? Eine Schande für eine öffentlich-rechtlichen Sender. #Beirut — Goldenboy1802 (@goldenboy1802) August 4, 2020

​

Nach der Kritik an der knappen und verspäteten Berichterstattung in der ARD zur verheerenden Explosion in Beirut hat die Chefredaktion von „Tagesschau“ und „Tagesthemen“ nun Fehler eingeräumt.

„Es war eine journalistische Fehleinschätzung“, heißt es in einem Beitrag der drei leitenden Redakteure Marcus Bornheim, Helge Fuhst und Juliane Leopold vom Mittwochnachmittag auf dem offiziellen Blog der „Tagesschau“.

„Im Nachhinein ist es schwierig zu erklären, warum wir es gestern nicht ausreichend gemacht haben, denn es war eigentlich so offensichtlich“, heißt es. Es seien marginale Details gewesen, die am Ende zu einer Fehlerkette geführt hätten.

Die Tagesschau um 20.00 Uhr hätte einen Beitrag in der Sendung gehabt, allerdings auch diesen zu weit am Schluss der Sendung. Die Tagesthemen hätten einen Kurzbericht im Nachrichtenblock gehabt. Auch das sei zu wenig gewesen.

„Beide Teams grämen sich heute, dass dies dem Nachrichtenereignis nicht angemessen war.“

Gewaltige Explosion im Hafen von Beirut

Eine gewaltige Explosion hatte am Dienstagabend den Hafen von Beirut erschüttert. Nach den jüngsten Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums ist die Zahl der Toten auf 135 gestiegen. Weitere 5000 Menschen seien verletzt worden.

Laut der Stadtverwaltung wurde etwa die Hälfte der Gebäude in Beirut beschädigt. Die Krankenhäuser sind aufgrund der hohen Zahl von Verletzten überfordert. Die Explosion war so massiv, dass sie bis im rund 160 Kilometer entfernten Zypern zu hören war. Große Teile der Stadt wurden verwüstet.

ns/gs