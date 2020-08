Völlig ahnungslos: Drei Teenager dringen in Trumps Anwesen ein

Die Polizei in den USA hat drei Teenager festgenommen, die, um einer Verfolgungsjagd zu entkommen, in das Anwesen von US-Präsident Donald Trump in Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida eingedrungen waren. Die 15-Jährigen hatten eine Waffe und ein 14-Schuss-Magzin in ihrem Rucksack mit, wie die AP unter Berufung auf die Polizei mitteilte.