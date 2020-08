Kim Jong-un beschließt Soforthilfe für wegen Corona-Verdachts abgesperrte Stadt Kaesong

Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un hat laut den Staatsmedien eine Spezialversorgung für die abgeriegelte Großstadt Kaesong angeordnet. Das Land will die abgesperrte Stadt mit Nahrung und Geld versorgen.

In einer Parteisitzung unter Vorsitz Kims seien sowohl organisatorische Fragen als auch Epidemie-Schutzmaßnahmen und die Lage in Kaesong erörtert worden. Am Mittwoch sei die Entscheidung getroffen worden, Nahrungs- und Finanzmittel für die Stadt zur Verfügung zu stellen. Der Schweregrad der Situation für die Einwohner der Stadt bleibt zunächst unklar.

Nordkorea hatte Ende Juli wegen eines ersten offiziellen Corona-Verdachtsfalls im Land aus Furcht vor einer Katastrophe Kaesong komplett abgesperrt und den Notstand über die Region ausgerufen.

Das Virus sei wahrscheinlich ins Land eingeschleppt worden, hieß es. Die Krankheitssymptome wurden den Berichten zufolge bei einem „Ausreißer” registriert, der am 19. Juli illegal die militärische Demarkationslinie zwischen Süd- und Nordkorea passiert habe. Die Person habe sich vor drei Jahren nach Südkorea abgesetzt und sei jetzt über die Grenze zurückgekehrt.

Sollte sich der Verdachtsfall bestätigen, wäre es der erste offizielle Coronavirus-Infektionsfall im Land. Nordkorea hatte bisher nach eigenen Angaben keine einzige Infektion festgestellt und seine Abwehrmaßnahmen als „leuchtenden Erfolg” beschrieben. Die Angaben wurden im Ausland in Frage gestellt.

