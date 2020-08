15-Jährige in Berlin tot aufgefunden - Mutmaßlicher Mörder stellt sich der Polizei

Nach dem Fund einer toten 15-Jährigen an der Rummelsburger Bucht in Berlin haben eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes eingeleitet. Das geht aus einer gemeinsamen Meldung der Polizei und der Staatsanwaltschaft vom Freitag hervor.

Die Leiche des Mädchens wurde am Mittwoch auf einem Brachgelände an der Spreebucht entdeckt, hieß es. Wie die Ermittlungsbehörden am Donnerstag mitteilten, habe sich kurz vorher ein 41-jähriger Mann in Begleitung eines Rechtsanwalts auf einem Polizeiabschnitt als Tatverdächtiger gestellt. Er wurde festgenommen.

#Update:

Bei der aufgefundenen Frau handelt es sich um ein 15-jähriges Mädchen.



Die Ermittlungen unserer 4. #Moko betreffen einen 41-Jährigen, der sich kurz vor dem Auffinden des Leichnams mit seinem Rechtsanwalt auf einem Polizeiabschnitt gestellt hatte.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 6, 2020

​Am Fundort der Leiche wurden nach Spuren gesucht. Ein Polizeisprecher nannte am Donnerstag zunächst keine weiteren Einzelheiten zu den Umständen und Hintergründen. Die Ermittlungen dauern an.

ls/mt/dpa