Schauriger Fund: Spaziergänger stoßen auf totes Baby im Waldstück

Spaziergänger haben in einem Waldstück in der sächsischen Gemeinde Pöhl eine Babyleiche entdeckt. Woran der kleine Junge gestorben ist, wird jetzt untersucht. Die Polizei hat bereits Ermittlungen eingeleitet.

Polizeiberichten zufolge wurde das tote Kind in der Nähe eines Weges am Ufer der Weißen Elster in Pöhl im Vogtlandkreis entdeckt.

​Wie die Obduktion ergeben habe, handelte es sich bei dem Baby um einen kleinen Jungen. Zum Alter des Kindes könnten hingegen noch keine Angaben gemacht werden, hieß es. Auch die genaue Todesursache habe noch nicht zweifelsfrei bestimmt werden können.

Weitere rechtsmedizinische Untersuchungen seien für die nächsten Tage und Wochen geplant. Der Fundort des toten Kindes liegt nahe der Landesgrenze zu Thüringen.

ac/mt/dpa